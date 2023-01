2023 MLB International Signing Tracker Agreements

Major League Baseball’s international signing period opened the S.Sunday 15 January.

While players routinely have agreements to sign with clubs several years in advance, January 15 is the first date they can officially sign contracts. Below we track the signing agreements of all 30 teams, with more names we’ll be adding throughout the day.

Just like major league draft picks or free agents, none of these agreements are considered official until a player signs for him Contract, completed by the physical and also approved by the Office of the Commissioner. Some players will sign their contracts today, while others who have agreements in place will sign their contracts later this week or later in some cases. The signing period is open until December 15, 2023.

When players sign their contracts, we will share their photos throughout the day on our social media pages

For scouting reports on the best bonus players in the class, click here to read our international bonus panel. All 30 teams are listed below with their bonus pools in parentheses.

Arizona De Bucks ($5,825,500)

Gian Zapata, Dominican Republic

Jeremy Rodriguez, SS, Dominican Republic

Yasser Soler, 3b, Dominican Republic

Enyervert Perez, SS, Venezuela

Carlos Verahonda, Venezuela

Atlanta Braves ($5,284,000)



Luis Guanipa, Venezuela

John Estevez, Dominican Republic

Whilmer Guerra, RHP, Dominican Republic

Yohan Ramos, RHP, Dominican Republic

Carlos Cordero, SS, Dominican Republic



Baltimore Orioles ($5,825,500)



Luis Almeida, SS, Dominican Republic

Keller Murphy, RHP, Venezuela

Jose Mejia, SS, Dominican Republic

Felix Amparo, SS, Dominican Republic

Xavier Alvero, RHP, Cuba

Junior Aybar, SS, Dominican Republic

Luis Beltran, RHP, Dominican Republic

Abraham Cohen, Venezuela

Sebastian de los Santos, SS, Dominican Republic

Javier Gonzalez, RHP, Colombia

Luis Guevara, SS, Venezuela

Raul Leonte, Dominican Republic

Joshua Leranzo, SS, Dominican Republic

Adriander Mejia, C, Venezuela

Francisco Mourao, LHP, Venezuela

Juan Ortega, C, Venezuela

Deidreki Ortiz, INF, Dominican Republic

Brini Ramirez, from the Dominican Republic Republic

Juan Raquin, RHP, Venezuela

Jonanderson Rubin, C, Venezuela

Miguel Rodriguez, Venezuela

Elvis Rojas, Dominican Republic

Raymond Sosa, RHP, Dominican Republic

Rafael Suero, RHP, Dominican Republic

Omar Urbina, Venezuela

Kevin Velasco, RHP, Venezuela

Luis Vicioso, C, Dominican Republic

Boston Red Sox ($4,644,000)

Yulin Céspedes, SS, Dominican Republic

Argeny Sanchez, RHP, Dominican Republic



Chicago Cubs ($5,284,000)

Derniche Valdez, SS, Dominican Republic

Ludwig Espinosa, SS, Venezuela

Angel Cepeda, SS, Dominican Republic

Chicago White Sox ($5,284,000)

Luis Reyes, RHP, Dominican Republic

Abraham Nunez Jr., SS, Dominican Republic

Angelo Hernandez, C, Venezuela

Rafael Alvarez, Cuba

Cincinnati Reds ($6,366,900)

Alfredo Duno, Venezuela

Alexander Alcantara, SS, DomigoodRepublic

Cleveland Guardians ($5,825,500)

Wilbin Francisca, SS, Dominican Republic

Wellsworth Ayala, SS, Venezuela

Pedro Dallegro, Venezuela

Irlene Luis, Dominican Republic

Javier Abreu, RHP, Venezuela

Jose Marcano, SS, Venezuela

Jhorvic Abreus, SS, Venezuela

Manuel Osorio, LHP, Venezuela

Renel Ramos, RHP, Venezuela

Herbert Silva, Venezuela

Santiago Peraza, RHP, Venezuela

Yaikel Mijares, SS, Venezuela

Jose Perilla, Venezuela

Jonathan Martinez, SS, Dominican Republic

Estarlin Cruz, LHP, Dominican Republic

Luis Merego, 3b, Dominican Republic

Erigaldi Perez, RHP, Dominican Republic

Jonathan Taveras, SS, Dominican Republic

Guelvis Perez, RHP, Dominican Republic

Mason Bolivar, Venezuela

Pablo Arosemena, C, Panama



Colorado Rockies ($5,825,500)

Robert Calaz, Dominican Republic

Alexander Wolf, Dominican Republic

Yeker Reyes, Venezuela

Alexander de la Cruz Wolf

Jeremy Ciiraco, SS, Dominican Republic



Detroit Tigers ($6,366,900)

Enrique Jimenez, Venezuela

Christian Perez, Dominican Republic

Anibal Salas, Venezuela

Maicol Orozco, SS, Venezuela

Abelardo Medrano, Dominican Republic

Brandy Caraballo, Dominican Republic

Juan Hernandez, SS, Venezuela

Leonardo Leon, RHP, Venezuela



Houston Astros ($5,284,000)

Camilo Diaz, SS, Dominican Republic

German Ramirez, SS, Dominican Republic

Ismail Valencia, Dominican Republic

Kansas City Royals ($5,825,500)

Enmanuel Santos, OF, Dominican Republic

Darvin Cruz, Dominican Republic

Marwys Jorge, RHP, Dominican Republic

Damian Jimenez, RHP, Dominican Republic

Los Angeles Angels ($4,644,000)

Felix Morubel, SS, Dominican Republic

Byron Castillo, Dominican Republic

Eduardo Espinal, Dominican Republic

Ubaldo Soto, RHP, Dominican Republic

Samil Dishmey, OF, Dominican Republic



Los Angeles Dodgers ($4,144.00)

Joendry Vargas, SS, Dominican Republic

Arnaldo Lantigua, OF, Dominican Republic

Daniel Melkirk, SS, Dominican Republic

Jesus Tellero, RHP, Venezuela

Elías Medina, SS, Dominican Republic

Anderson Jerez, RHP, Dominican Republic

Eric Batista, RHP, Dominican Republic



Miami Marlins ($6,366,900)

Janeiro Miller, LHP/OF, Bahamas

Fabian Lopez, SS, Dominican Republic

Manuel Genao, RHP, Dominican Republic

Andres Valor, Venezuela



Milwaukee Brewers ($6,366,900)



Eufrey Rodriguez, Dominican Republic

Kevin Iero, SS, Venezuela

Filippo de Torre, SS, Venezuela

Luis Lameda, SS, Venezuela

Pedro Tovar, Venezuela

Jesus Flores, RHP, Venezuela

Luiyin Alastre, SS, Venezuela

Eric Prado, RHP, Mexico

Danny Puerta, Colombia

Gabriel Colmenares, RHP, Venezuela

Pedro Ibargín, SS/OF, Venezuela

Aldrin Gonzalez, RHP, Venezuela

Juan Gutierrez, SS, Venezuela



Minnesota Twins ($6,366,900)

Ariel Castro, Cuba

Hendry Chiveli, SS, Dominican Republic

Carlos Silva, Venezuela

New York Mets ($5,284,000)

Davison Gutierrez, C, Venezuela

Christopher Larez, SS, Venezuela

Davel Hurtado, LHP, Cuba

Heriberto Rincon, Dominican Republic

Anthony Baptiste, Dominican Republic

Anderson Asensio, Dominican Republic



New York Yankees ($5,284,000)

Brando Maya, Cuba

Gabriel Terrero, SS, Dominican Republic

Oakland Athletics ($6,366,900)

Luis Daniz Morales, RHP, Cuba

Ramón Andeta, C, Venezuela



Philadelphia Phillies ($4,644,000)

Starlyn Caba, SS, Dominican Republic

Pittsburgh Pirates ($5,825,500)

Raymond Mula, Dominican Republic

Jonathan Rivero, Venezuela

Vladimir Pichardo, RHP, Dominican Republic

St. Louis Cardinals ($5,284,000)

Andrew Arthur, Bahamas

San Diego Padres ($5,825,500)

Ethan Salas, C, Venezuela

Luis de Leon, SS, Dominican Republic

Jovanky Pascual, LHP, Dominican Republic

Angel Lopez, RHP, Dominican Republic



San Francisco Giants ($5,284,000)

Rainer Arias, Dominican Republic

Anyelo Gonzalez, C, Dominican Republic



Seattle Mariners ($6,366,900)

Felnin Celesten, SS, Dominican Republic

Sebastian de Andrade, Venezuela

Kelvin Alcantara, Dominican Republic



Tampa Bay Rays ($6,366,900)

Brenner Guerrero, Dominican Republic

Jose Urbina, RHP, Venezuela

Willian Trinidad, SS, Dominican Republic

Raylene Bonnell, SS, Dominican Republic

Alain Frias, Dominican Republic

Texas Rangers ($4,144.00)

Sebastian Walcott, SS, Bahamas

Pablo Guerrero, Dominican Republic

Giselle Cepeda, Cuba

Snarlyn Encarnacion, RHP, Dominican Republic

Juan Solbaran, Venezuela

and Alken Ortiz, RHP, Dominican Republic

Praline Moore, Dominican Republic

Lisandro Mejia, SS, Dominican Republic

Jormi Nevar, RHP, Dominican Republic

Felix Martinez, RHP, Dominican Republic

Frank Martinez, RHP, Dominican Republic



Toronto Blue Jays ($5,284,000)

Enmanuel Bonilla, OF, Dominican Republic

Anderson Barbosa, LHP, Columbia

Washington Nationals ($5,284,000)

Andy Acevedo, Dominican Republic

Edwin Solano, SS, Dominican Republic

Juan Obispo, Dominican Republic

Elean Soto, Dominican Republic

Hector Lireano, Dominican Republic

Carlos Batista, Dominican Republic

Agustin Marcano, Columbia, C

Manuel Cabrera, SS, Dominican Republic

Jose Feliz, RHP, Dominican Republic

Eikel Joaquin, INF, Dominican Republic

Loris Puerto Rial, RHP, Dominican Republic

Carlos Tavares, Dominican Republic

Juan Reyes, LHP, Panama

Enyerber Rivero, RHP, Venezuela