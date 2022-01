The tension is encore montage of cran dans in the dossier ukraini. Le Royaume-Uni an access, samedi 22 janvier, la russie de vouloir placer un dirigeant prorusse à la tête de l’Ukraine et dnvisager “d’envahir et d’occuper” This pays, he lendemain pourparlers amricano-russes. These accusations are based on the Diocese of Moscou. “Our appeals to the Foreign Office’s cesser de propager des absurdités”a r digi dimanche le ministère des Affaires ètrangères russe on Twitter.



Dance un communicative abrasif, la cheffe de la diplomate britannique, Liz Truss, a dononcé “l’ampleur de l’activité russe visant à ranbranler l’Ukraine”. “Selon nos information, the government russe search à installer a dirigant resource à Kiev, tandis quil envisage dinvahir and d’occuper l’Ukraine”, at-elle ajouté. The mini des des Affires ètrangères affirme que “Ivgeniï Mouraïev’s consignment of l’ex-dupét ukérini as a candid potentiel”.

But in this case, the services of the Renegade Russes Entertainment “des liens avec de nombreux anciens hommes politiques ukrainiens”. The diplomatic British nom de Sergei Arbouzov (premier vice-premier ministre in the lkraine in 2012 à 2014, premier ministre intrim), d’Andriï Klouiev (who is the official administrative official of the country’s The author of this article is Viktor Ianoukovitch (Volodymyr Sivkovytch), author of the adjoining National Conceal of Securities and Diocese Ukrainians or Mykola Azarov (premier minister of Ukraine in 2010 and 2014). “Certains should contact us at the agents’ services renseignment russes actuellement implications in the planning dune attac contare l’Ukraine”accuse Londres.

For Etats-Unis, these accusations sont “Professional proccupants”. “This genre of complot is the profile prefect. The most popular Ukrainian in the Droit Souvenir’s Proven Avenir, and our sommes aux ctés nos partneires domocratiquement in Ukraine”the clerk Emily Horne, porte-parole du Conseil national de securité à la Maison Blanche.

These affirmations britanniques rejoignent certain informations amricaines. Jeudi, Washington avait imposes des sanctions à Quaternary Ukrainians, dont deux dupéts en exerciseice, access de travailler avec services secrets russes (FSB), invoquant lears “Activities Distributionatrices” en Ukraine. La Maison Blanche estime quine attakue pour dosormais survenir “à tout moment”.