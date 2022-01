Ukraine: Moscou et Washington sécharcharpent au conseil de sacurité de l’ONU – 31/01/2022 à 18:37

Un instructor militaire appreciation à des civils comment ten replicas f fsils Kalachnikov lors d entn entreînment à Kiev, 30 January 2022 in Ukraine (AFP / Sergei SUPINSKY)

La Russie and the Etats-Unis sont décirés lundi au saurisiurutu l’ONU on the Troupes Masses in Moskou près l’Ukraine, las occidentaux intensifies diligent efforts diplomatics to evlite un complicit miliere.

En marge this first premier run of Conseil on the Crisis autoru l’Ukraine, in pres Joe Biden’s one of the communicators who’s russie se dourtourne in diplomate and att lque l’Ukraine, (elle) en portera la responsiveness et subira des consquences rapides et svires “.





The session’s conseil’s sicurity s’est ten’s in demand Etats-Unis apras a une tentative wine in la simpecher, dix pays on 15 layers conseil votant en sa faveur. This run is “an all-encompassing dichotomy to a monor in the parlor’s new voices” on this creation, by M. Biden.

Lambassadeur de la Russie aux Nations Unies, Vassily Nebenzia, d’emblée accusé Washington de chercher à “cr lr l’histérie” et à “tromper la communautén internationalale” avec des “accusations infondies”.

Son homologue amricaine Linda Thomas-Greenfield in the courtesy of more than 100,000 millennials russes autoru l’Ukraine menait “la sakurité internationalsale”. Elle akosé mosque de vouloir diployer début fivier, “preuves” à l appu, more than 30.000 milletires suppliers au Blarus, dont régime est très proche du Kremlin.

Vassily Nebenzia and his homologue du Belarus, Valentin Rybakov, on the soul of the song “d ‘” exercisers militaires conjoints “which are the fourfold direction of” our innovations entertaining raguliers with Belarus “like yours. fait valoir devant des media ‘lambassadeur russe.

Devant le Conseil, Vassily Nebenzia on demand on the Occidental Powwow Affirmer query and has more than 100,000 millet russes deploy aux abords in l’kraine, rappelant quant linvasion de l’Irak in 2003, Washington assuré avoir des preuves darmes de destruction massive dans ce pays, jamais finds.

– “Aucune intervention militaire” –



A ton ton, l’ambassadeur de l’Ukraine à l’ONU, Sergiy Kyslytsya, a demand that he pays ne ‘soit pas intimidé “par des Movements miliires. “Prioritize your search for a case in the Donbass in the Donbass” in the Ukrainian language, the official sources of the Sopranestian Ukrainian source in Mosul, in Dit.

The Console de l’ONU doit à nouveau discuter de l’Ukraine l 17 fiwrier lors d’une rani riguli consort aux Accords de Minsk visant pacifier le Donbass.

En ovrant la session du Conseil, Rosemary DiCarlo, authorized by the Génrale adjontte l’ONU pour down Affair’s Politics, always quit “aucune alternative à la diplomatie” in Crisis Actuelle aut’l Ukraine. “I do not deviate and you have not intervened in the military” for Rigler, at-elle ajouté.

President Biden rejoined Lundi son of Alli L’mir in Qatar, in the case of Tamim Ben Hamad al-Thani, who discourages the gazebo in the European and des Moines’ ‘assurer’s stabilization of the L’Offre d’Inline’. “Energy”, says Maison Blanche.

An entourage of telephonic aura lies mardi entre ministress russe and amricain des Affairis players, Sergueï Lavrov et Antony Blinken, selon Moscou et Washington.

– Nouvelles sanctions –



Etats-Unis et Royaume-Uni ont brandi dimanche la menace de nouvelles sanctions contre la Russie.

Londres indulge vouloir cibler in intrêts russes “qui intresent direct le le Kremlin”. Mos as r aponndu lundi an accus aut lesrétis britanniques éé i une une “aque cont contre les ent ent prome une une une une une une une une une.

Carte montrant le deployment troupes russes aux frontier ukraininnes (AFP /)

A Washington, the onlus ont affirmé that the Congregation était proche d’un accord on a proje de loi proévoyant de novels sanctions economics contre la Russie.

Parmi l’arsenal de sanctions inquiries, royaume-uni comme et etz-Unis envisagent cibler gazoduc stratigique Nord Stream 2 entre la rusie et l’Allemagne, or l’accès des Russes aux transactions in dollars, monaie reine in échanges internationaux.

Moscou est accusé depui fin 2021 davoir mass jusquà 100.000 soldats à la frontier ukrainienne vue d’une attaque.

La Russie nie tout projeet en ce sens, tot en réclamant des garanties icrites pour sa sikurité, dont rejet d’unu adiésione l’Ukraine l’Otan et la fin re enforcement militaire de l’Alliance Atlantique.

This demand clé a t paré par les les les les E une une une une une Le Kremlin an indiqué rifléchir à sa reaction.

– Diployer des troupes –



Plus, you’re getting acquainted (gain, obtain) with present-day novelties in Europe oriental.

The Prime Minister of the United Kingdom, Boris Johnson, proposes to seize a copy of the Diplomaus’ Touch to Raponder’s “Lost Hostility Russe” in Ukraine.

Instructors milters and des civils lovers in Kiev, 30 January 2021 in Ukraine (AFP / Sergei SUPINSKY)

The Minister Français des Affaires Jean-Yves Le Drian, son homologue allemande Annalena Baerbock ainsi Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki sont attendance at the very top of Kiev.

The minister canadienne la the Defense Anita Anand, dont pays fournine une assistance miliere l’Ukraine, and is arriving on a daily visit for one of the most new journeys. Elle annoncé le placement des tropes milirates canadiennes vers louest de l’Ukraine.

prh / nr / seb